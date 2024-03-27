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общество

Онколог Иванов указал на первые тревожные симптомы рака почек

Freepik, authors: Staras

По словам специалиста, на начальном этапе заболевания цвет мочи становится темным.

Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов рассказал о первых симптомах рака почек. По его словам, у пациента меняется цвет мочи на темный с примесью крови, а также мучают ноющие боли в области почки, которые сопровождаются повышенным давлением. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, как подчеркнул медик, по мере прогрессирования заболевания происходит беспричинная потеря веса, также появляются хроническая усталость, потливость и лихорадочные состояния.

Онколог также добавил, что однозначного ответа на вопрос о причинах возникновения рака почки у науки пока нет. Но чаще всего этому способствуют хронический воспалительный процесс в почках, половая принадлежность и наследственные заболевания.

Напомним, онколог рассказала о симптоме рака желудка, на который почти никто не обращает внимание.

#рак #врач #онкология #почки #симптомы
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Дарья Бочкун
журналист

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