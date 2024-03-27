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Похитивших 45 млн у пенсионеров из Новосибирска жуликов поймали

Фото: Сиб.фм

Кибер-мошенников, похитивших 45 мл рублей у супругов-пенсионеров из Новосибирска, нашли в Московской области.

Аферисты развели пенсионеров в 2023 году, рассказал заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.

«Указанное преступление раскрыто, группа мошенников задержана на территории Московской области. В том числе наше уголовное дело было передано туда. К сожалению, деньги вернуть не представилось возможности — там череда транзакций была, но преступление раскрыто. Лица виновные в совершении этого преступления будут преданы суду», — сказал силовик

Он отметил, что деньги, переведенные аферистам, пожилые сибиряки заняли в одном из кредитно-финансовых учреждений.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске мошенники под видом начальников выманивают деньги у людей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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