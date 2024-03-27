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общество

Посетителей «Сибирского Молла» эвакуировали в Новосибирске

Фото: официальный сайт «Сибирского молла»

Официальной информации пока что нет.

В среду, 27 марта, в Новосибирске были эвакуированы посетители и персонал торгового центра «Сибирский Молл».

Очевидцы сообщили о произошедшем инциденте, который произошел на улице Фрунзе в Октябрьском районе города. По неофициальной информации, на электронные почты поступили угрозы минирования, в связи с чем было принято решение вывести людей на улицу.

На данный момент официальной информации об эвакуации нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-гендиректор «Тяжстанкогидропресса» Степакин рассказал о разорении завода.

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Игорь Кириченко
Журналист

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