Посетителей «Сибирского Молла» эвакуировали в Новосибирске

Официальной информации пока что нет.

В среду, 27 марта, в Новосибирске были эвакуированы посетители и персонал торгового центра «Сибирский Молл».

Очевидцы сообщили о произошедшем инциденте, который произошел на улице Фрунзе в Октябрьском районе города. По неофициальной информации, на электронные почты поступили угрозы минирования, в связи с чем было принято решение вывести людей на улицу.

На данный момент официальной информации об эвакуации нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-гендиректор «Тяжстанкогидропресса» Степакин рассказал о разорении завода.