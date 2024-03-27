В Новосибирске экс-гендиректор «Тяжстанкогидропресса» Степакин рассказал о разорении завода

Бывший генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин попал в СИЗО Новосибирска – сам подсудимый топ-менеджер утверждает, что стал заложником сложной экономической ситуации.

Обвиняемый по нескольким экономическим статьям уголовного кодекса РФ – мошенничестве, преднамеренном банкротстве, присвоении или растрате, а также легализации денежных средств, полученных преступным путём, — Николай Степакин попал в СИЗО. Ранее он имел ряд наложенных судом ограничительных мер. Меру пресечения бывшему гендиректору сменили на заключение под стражу из-за нарушений: он воспользовался мобильным телефоном и поговорил со свидетелем по делу.

Пока Николай Степакин был на свободе, он говорил о своей невиновности. Вообще, топ-менеджер считает, что жизнь крупному промышленному предприятию он даже продлил на несколько лет.

«Завод жил только за счёт того, что распродавал активы. Вот, например, это – сделка по продаже цехов «Стиллайну» (это второе предприятие, владельцем которого был Степакин, — прим. Ред.) в 2012 году. В 2015 году состоялась продажа ещё одного цеха. Таким образом, завод закрывал свои потребности, — рассказывал корреспонденту Сиб.фм Николай Степакин.

– Также они пользовались неплатежами налогов: до 2017-го они были распределены по фондам. Их модерировал соцстрах, Пенсионный фонд – всё отдельно шло. И так, как крупное предприятие, социальное, фонды к этому предприятию относились более или менее лояльно: с задержками не душили».

Также топ-менеджер рассказывал, как вынужден был взять кредит на 770 миллионов рублей у «БКС Банка», почему не вернул деньги, и куда делись дорогостоящие станки с территории завода. Ещё больше подробностей – вы найдёте в этом материале.