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общество

Путин: устроившие теракт в «Крокусе» надеялись на разлад в обществе, но увидели единение

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сказал, что организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не достигли своей цели — разлада и паники в российском обществе.

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — заявил глава государства на совещании по мерам, принимаемым после теракта в торговом центре.

Напомним, тронувшая сердца каждого россиянина трагедия произошла 22 марта. Бандиты расстреливали людей в упор и подожгли здание. По последним данным, погибло 139 человек. Разбор завалов спасатели завершили вечером 26 марта.

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Галина Чебыкина
Журналист

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