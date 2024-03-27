Робот-хирург помог сохранить ногу пенсионеру из Новосибирска

66-летний житель Новосибирска был прооперирован в клинике Мешалкина с помощью роботизированной техники, благодаря чему ампутация ноги не потребовалась.

Операция была произведена на брюшной аорте.

Пациент поступил в Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина с критической ишемией нижних конечностей, которая развилась из-за прогрессирующего атеросклероза, сообщают в пресс-службе клиники. Признаки острой нехватки кислорода в тканях угрожали развитием гангрены, на фоне которой мужчина мог лишиться ноги.

Хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и заболевание бронхолегочной системы стали противопоказанием для открытой хирургии. Помогла пенсионеру эндоскопическая робот-ассистированная реконструкция подвздошно-бедренного сегмента аорты.

«Даже у молодого человека большой разрез брюшной стенки неизбежно связан с длительным восстановлением. А у пожилого, как бы хорошо все ни сделал хирург, могут возникнуть послеоперационные парезы кишечника или вентральные грыжи из-за снижения возможностей регенерации тканей. Но минимальная травма от эндоскопической операции сокращает эти риски в разы», — прокомментировал заведующий отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Игнатенко.

После операции боли в ноге ушли. Новосибирца выписали домой.

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