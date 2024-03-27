Родственники террориста Мирзоева, которые жили в Новосибирске, резко исчезли

Родственники террориста Далерджона Мирзоева быстро покинули своё жильё. Их местонахождение пока неизвестно.

У Мирзоева есть жена и четверо детей, которые находятся в Таджикистане. Он приехал в Россию на заработки. Некоторое время проживал в Новосибирске, работая таксистом. В это время он останавливался у дальних родственников, перед тем, как переехать в Москву.

Один из родственников террориста заявил, что не замечал ничего необычного в поведении Мирзоева. Он вёл себя обычно. Родственник также опроверг заявление Мирзоева о незнании русского языка. Он считает это формальностью.

Родственники узнали о преступлении из новостей и заявили, что исключили его из своей жизни. Они выразили соболезнования пострадавшим от теракта.

После допроса в полиции они исчезли из дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что женщина из Липецка на стриме радовалась жертвам в «Крокусе».