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общество

Женщина из Липецка на стриме радовалась жертвам в «Крокусе»

Фото: Руслан Мурзаев / Сиб.фм

К женщине домой пришли правоохранительные органы.

Липецкие силовики пришли к женщине, которая на своем стриме заявила, что жертв теракта в «Крокусе» было мало и надо было «вырезать пол-Москвы».

После обращения полицейских к ней, женщина быстро протрезвела и записала извинения. Однако это не помешало ей столкнуться с последствиями. Ее высказывания были расценены как оправдание насилия и призывы к нему.

В результате в ее квартире был проведен обыск, в ходе которого была изъята техника и другие материалы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ФСБ пришли к школьнице, которая призывала устраивать теракты.

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Игорь Кириченко
Журналист

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