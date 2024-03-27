Женщина из Липецка на стриме радовалась жертвам в «Крокусе»

К женщине домой пришли правоохранительные органы.

Липецкие силовики пришли к женщине, которая на своем стриме заявила, что жертв теракта в «Крокусе» было мало и надо было «вырезать пол-Москвы».

После обращения полицейских к ней, женщина быстро протрезвела и записала извинения. Однако это не помешало ей столкнуться с последствиями. Ее высказывания были расценены как оправдание насилия и призывы к нему.

В результате в ее квартире был проведен обыск, в ходе которого была изъята техника и другие материалы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ФСБ пришли к школьнице, которая призывала устраивать теракты.