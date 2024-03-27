Садовод Макарова дала совет по борьбе с прожорливыми вредителями на огороде

По мнению специалиста, лучше всего помогают справиться с вредителями божьи коровки.

Садовод и блогер Анна Макарова рассказала в беседе с Pravda. Ru, как спасти свой огород от прожорливой тли. По ее мнению, лучшим и надежным уничтожителем вредителя будут божьи коровки и различные многолетние травы.

«Тлю руками снимать и водой сбивать, вот и всё. И не травить сады каждый раз всякой химией. Это наша экосистема, которую мы тоже должны беречь. Невозможно избавиться от них. Божьи коровки — хищники», — дала необычный совет эксперт.

Причем в марте начинать решительные действия против тли на земельных участках, особенно в средней полосе, еще рано, считает садовод. Но провести профилактическую обработку огорода даже полезно.

Напомним, садовод Рыкалина дала рекомендации по уходу за хвойными деревьями в саду.