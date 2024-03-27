Ситуацию с выселением многодетной жительницы Новосибирска из квартиры контролирует Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Быстрыкин контролирует ситуацию с выселением сибирячки из муниципальной квартиры.

Atas.info сообщает, что семья живет в квартире по договору коммерческого найма, заключенного после рождения тройни. Они платили 600 рублей в месяц, но льготную ставку пересмотрели после смерти одного из детей, и женщина, от которой ушел муж, осталась должна городу больше миллиона рублей. Жить ей больше негде.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу публикаций в СМИ о нарушении жилищных прав жительницы Новосибирска, и доложить о результатах.

Ранее мы рассказывали, что Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей района Хилокского рынка в Новосибирске.