Спасатели показали освобожденный от завалов концертный зал «Крокуса»

Вечером 26 марта спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле» и показали, как выглядит место, бывшее еще совсем недавно концертным залом.

На предоставленных МЧС кадрах видно, что зал не узнать — он напоминает древний амфитеатр, обнаруженный при раскопках, на сцене еще работает спецтехника.

Пострадавших под завалами после теракта в «Крокус Сити Холле» нет, доложили губернатору Подмосковья Воробьеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что устроившие эту кровавую трагедию рассчитывали на разлад в стране, панику, но увидели только единение граждан.