Террорист Мирзоев прятался на дереве при задержании после трагедии в «Крокусе»

Силовики неоднократно приказывали мужчине слезть на землю.

В результате операции по поимке преступника, участвовавшего в расстреле мирных граждан в «Крокус Сити Холле», сотрудники СОБР «Партизан» Управления Росгвардии по Брянской области обнаружили одного из террористов, скрывавшегося на дереве в лесу.

По информации, полученной от силовиков, операция началась с выдвижения подразделения в указанный район после постановки задачи задержать вооруженных преступников.

На месте проведения операции специалисты использовали коптер и кинолога с собакой для поиска террориста. После того как собака потеряла след, силовики интуитивно продолжили поиск в лесу. Снайпер одного из отрядов заметил тепловую цель на дереве, которая оказалась человеком по результатам идентификации с помощью тепловых приборов.

Несмотря на многократные призывы слезть с дерева, подозреваемый не реагировал, что вынудило бойцов СОБР принять решение рубить дерево. После обезвреживания подозреваемого он был передан сотрудникам МВД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что журналисты RT изучили социальные сети стрелявших в «Крокусе» террористов.