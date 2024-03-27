Журналисты RT изучили социальные сети стрелявших в «Крокусе» террористов

Журналисты RT провели детальное изучение социальных сетей лиц, причастных к теракту, и раскрыли новые подробности их жизни.

Мухаммадсобир Файзов, 19-летний парикмахер из Ивановской области, был зарегистрирован в «ВКонтакте» под ником Муххамад Файзов с апреля 2023 года. Файзов также был подписан на группу «Леонардо Давинчик» и делал репосты о соревнованиях единоборств.

Далержон Мирзоев, отец троих детей, был активен в «Одноклассниках», где часто публиковал картинки с признаниями в любви Аллаху и Корану. Интересно, что в 2018 году он интересовался получением паспорта болельщика на ЧМ по футболу.

Фаридуни Шамсидин также вел свою страницу в социальных сетях, где публиковал фотографии из России и Таджикистана и был подписан на группы, посвященные исламу. Большинство его подписчиков были молодыми девушками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что родственники террориста Мирзоева, которые жили в Новосибирске, резко исчезли.