Участница шоу «Пацанки» из Новосибирска рассказала об употреблении наркотиков с 12 лет

Новосибирская участница шоу «Пацанки» Белла Кузнецова рассказала в интервью о том, как боролась с зависимостями.

Четыре года назад на телеканале «Пятница» вышел выпуск пятого сезона нашумевшего шоу «Пацанки», в котором одной из участниц стала жительница Новосибирска Белла Кузнецова.

В одном из интервью девушка поделилась, что детство у нее было не самым лучшим, из-за чего она и решила подать заявку на участие в шоу, однако даже в этот момент Белла была под сильными наркотиками и даже не думала, что ее могут отобрать.

Девочку мать родила в тюрьме, позже ее отдали в детский дом, где начался ад: побои, издевательства и унижение. Оттуда ее забрала бабушка, с которой, по словам Беллы, у нее самые теплые отношения.

Но после детского дома Белла в 10 лет уже начала употреблять — сначала это был алкоголь, после которого она попала в больницу, следом, в 12 лет, наркотики. Помимо зависимостей девочка с ранних лет начала заниматься кражей и разбоями.

После того как Белла попала на шоу, драки и агрессивное поведение продолжились. Однако после проекта, пройдя полугодовалую депрессию, девушка смогла взять себя в руки и призналась в интервью, что если бы не участие в шоу, она бы давно уже сидела в тюрьме или, что еще хуже, ее могли убить.

Белла рассказала, что сейчас она научилась справляться с гневом и стала ценить себя и свое время. Она активно развивает свой блог, который приносит ей деньги, чему Белла очень рада.

Напомним, что у экс-участницы шоу «Пацанки» Натальи Гончаровой обнаружили рак щитовидной железы.