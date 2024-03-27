В Балтиморе обрушился мост: примерно шесть человек погибли

Примерно шесть человек погибли во время крушения моста в Балтиморе.

Как сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на CNN, во вторник в Балтиморе произошло обрушение моста, в который врезался контейнеровоз Dali. В результате чего без вести пропало шесть человек — их ищут в холодной воде. Об этом рассказал исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкер.

Во время поисковых работ пропавшими без вести считались восемь рабочих, которые находились на мосту и ремонтировали выбоины, однако двоих сумели вовремя спасти.

По словам президента США Джо Байдена, oбрушение моста может нанести значительный ущерб экономике, создать напряженность в цепочках поставок и доставок грузов на Восточном побережье США.

Напомним, что в Новосибирске на следующей неделе начнут ремонт на Димитровском мосту.