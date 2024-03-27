В Новосибирске на следующей неделе начнут ремонт на Димитровском мосту

На Димитровском мосту в Новосибирске начнутся ремонтные работы на следующей неделе.

В мэрии Новосибирска в ходе аппаратного совещания администрация заявила, что уже со следующей недели на Димитровском мосту начнутся ремонтные работы. Об этом рассказал Глава управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

Он также сообщил, что заключение муниципального контракта с подрядной организацией планируется завершить до конца текущей недели.

Напомним, что из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске ограничено движение по двум улицам.