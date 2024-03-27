В горсовете Новосибирска нашли замену депутату Натальи Пинус

На место Натальи Пинус выдвинули нового кандидата в депутаты.

Наталья Пинус была членом постоянных комиссий по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и по городскому хозяйству. 27 февраля 2024 года она объявила о своем намерении покинуть должность. По словам Натальи, одна из причин ухода была связана с отменой прямых выборов мэра.

В результате чего 39 депутатов из 40 зарегистрированных поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Натальи Пинус.

“По законодательству мы должны назначить дополнительные выборы по округу, если срок исполнения полномочий депутата составляет более 1 года. По одномандатному округу №45 предлагаю принять решение о назначении дополнительных выборов на округе с 9 по 19 июня на сессии горсовета”, — отметил председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

После чего он предложил новую кандидатуру депутата, которую выдвинула фракция “Единой России” — Александра Савельева. Он является заместителем председателя постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике и членом постоянной комиссии по градостроительству.