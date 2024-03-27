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наука

В Новосибирске добыли электроэнергию из отходов

Фото: НГТУ НЭТИ

Ученые из Новосибирска разработали метод получения электроэнергии из энергетического мусора.

Проект получил три млн грантовых рублей, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Специалисты создали микрогенераторы, способные преобразовывать «энергетические отходы» в электричество. С такой разработкой привычные батареи могут уйти в прошлое.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев сказал, что прорыв соответствует стратегическим целям научно-технического развития региона, а результаты работы ученых могут стать катализатором производства новых микроэлектромеханических систем в местной электронной промышленности.

Ранее ученые из Новосибирска назвали химический состав счастья.

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Галина Чебыкина
Журналист

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