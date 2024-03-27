В Новосибирске мужчина под наркотиками убегал от львов и тигров

Житель Новосибирска, находясь под воздействием наркотиков, попал в неприятную ситуацию на Троллейной улице.

Мужчина зашел в магазин и начал кричать, что он горит и его нужно потушить. Работники магазина немедленно вызвали службу охраны.

Когда прибыли охранники, мужчина признался, что находился в состоянии наркотического опьянения и пытался убежать от тигров, львов, пум и других животных из джунглей. В результате погони на нем загорелась куртка, и он решил потушить огонь, обратившись за помощью в магазине.

Инцидент подтвержден сотрудниками службы охраны.

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