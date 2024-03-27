В Новосибирске приняли стандарт размещения наружной рекламы

В Новосибирске принят стандарт размещения наружной рекламы. По мнению законодателей, эти меры помогут очистить улицы от визуального загрязнения.

Олег Хорошунов, начальник муниципального управления художественного облика города, представил концепцию размещения наружной рекламы. Улицы Новосибирска разделены на четыре категории, в каждой из которых есть свои ограничения на установку и характер рекламных конструкций.

Предложено отказаться от решения о полном запрете медиафасадов на гостевых маршрутах. Исключение будет сделано для торговых центров и спортивных сооружений.

Также будут введены послабления для уникальных конструкций, относящихся к малым архитектурным формам. Однако их размещение будет разрешено только на частной территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Забайкалье начнут трудоустраивать медиков без профобразования.