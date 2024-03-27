В Забайкалье начнут трудоустраивать медиков без профобразования

Речь идет о работе в экипаже скорой помощи.

Министерство труда РФ разработало проект постановления, согласно которому на работу в экипажи скорой медицинской помощи будут брать врачей без профильного образования. Пока для трудоустройства необходимо иметь профильное образование в ординатуре. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

Причем нехватку отмечают и сами врачи. По их мнению, время на вызовах ограничено, поэтому уделить должное внимание пациенту достаточно сложно.

«С точки зрения диагностики, диагнозы будут точнее, выявления причин нарушения тех или иных функций организма. Также лечение на госпитальном этапе может быть порядком лучше. Потому что сейчас мы понимаем, что если одним пациентом будем заниматься долго, кто-то будет ждать нашей помощи дольше», — считает врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады медицинской скорой помощи Александр Гурьев.

Напомним, врачи высказались о реорганизации станции скорой помощи Новосибирска.