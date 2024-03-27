«Приедем к остывшему трупу»: врачи высказались о реорганизации станции скорой помощи Новосибирска

В феврале 2024 года стало известно, что в Новосибирске объединят станцию скорой помощи с пригородными бригадами. Ориентировочно, тестирование новой схемы приёма вызовов произойдёт уже летом. Фельдшеры с опаской ждут этого момента.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина объявила о планах объединения станций областного центра и нескольких близлежащих районов в единую структуру в начале этого года. Как считают в минздраве, это приведёт к оптимизации логистики. На вызов будет приезжать бригада, которая ближе всего находится к месту, где нужна медицинская помощь. В перспективе фельдшерам выдадут и планшеты, где будет вся необходимая информация от диспетчерских служб.

«Мы в своё время бежали!»

Фельдшеры скорой, которые жалуются на малочисленность кадров, рассказали, что их не устраивает в хорошо описанной системе работы. Поговорить с корреспондентом медики согласились, на условиях анонимности. Все они говорят, что после публичных выступлений начинаются неудобные вопросы от начальства.

«Моё мнение, конечно, может не совпадать с мнением руководства, но ситуация такая: например, сейчас в Новосибирске работает определённое количество бригад, грубо говоря, их 100. По старым, советским ещё нормам, но их никто не отменял, должно быть раза в полтора больше. Одна бригада – на 10 000 человек, — рассказывает фельдшер, который работает в «скорой» около 20 лет.

– Бригад не хватает. Откуда взять их? Никто работать не идёт, поэтому надо создать единую диспетчерскую. Надо отметить, что это задумка не новосибирского минздрава – эта всероссийская инициатива».

Фельдшер, который дал интервью Сиб.фм, работал и в Кузбассе, и в Новосибирской области. В качестве примера он сравнивает работы служб в двух регионах. Например, в Кузбассе две подстанции – Кемеровская и Новокузнецкая. В Новосибирской области всё сконцентрировано в столице Сибири. Планируется, что на помощь новосибирским бригадам придут те, которые обеспечивают ближайшие к областному центру районы.

«Возьмём Кольцово: здесь, конечно, нагрузка меньше, чем в самом Новосибирске. Они рядом, у нас единая диспетчерская: что мы можем сделать? Рядом Кировский район. Если бригада свободная: почему её не можем отправить на Петухова? Допустим, в густонаселённый жилмассив «Мартёшкин двор». Тот же самый Краснообск в случае необходимости может перекрыть город, – рассматривает собеседник, которого коснётся реформа «скорой». – А вот с Коченёво, Мошково, Колыванью – уже другая история».

Например, другой собеседник говорит, что из Колывани пациентов с инсультом возят в больницу №11, а с инфарктом в первую Горбольницу на улице Залесского. После этого бригада должна уже будет принять ближайший вызов.

«Кого в итоге отправят? Ближайшую бригаду. Ведь никому неважно будет: откуда эта бригада»,

- считает фельдшер «скорой».

Как говорит сотрудник экстренной службы, до того как отойти во введенье ЦРБ, районные бригады работали по такой схеме. Фельдшеры не хотят возвращаться под контроль станции скорой в Новосибирске.

«Я приеду на вызов к остывшему трупу, образно говоря? Например, до Колывани 50 километров. А тут граница с Томской областью, это ещё 100 километров.... Если мы уедем, то люди не дождутся медицинской помощи, — считает собеседник. – И моё личное мнение, если бы руководитель станции скорой помощи захочет, чтобы у него были сотрудники, они будут! Я считаю, что у нас неправильная кадровая политика. В Кузбассе, например, где я работал, если человек заключает контракт на три года, ему выплачивают 500 000 рублей. Кемеровская область нашла где-то эти деньги, а Новосибирская ведь не меньше».

«В сёлах нет интернета!»

В Колыванском районе, например, две бригады скорой помощи, которые прикреплены к районной больнице. Работают 10 человек, когда они узнали о новой системе работы, три четверти заговорили об увольнении. Менее скептически настроенные фельдшеры попросили опробовать планшеты, но сразу предупредили, что интернет ловит не в каждом селе.

«Вы дайте нам, деревням, хотя бы попробовать эти планшеты. А ведь есть и ещё одна беда: у нас не во всех населённых пунктах есть связь. Ты можешь приехать в деревню, и там просто физически может не быть связи!»

- говорят фельдшеры.

Медики уверяют, что во многих бригадах сейчас и так работают вместо 2-ух по одному человеку. И если одна из двух районных бригад будет работать в Новосибирске, а в отдалённом селе произойдёт крупная трагедия – фельдшеры просто не успеют.

Чтобы получить ответы на вопросы фельдшеров, редакция Сиб.фм отправила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области. В ответе сказано: "Новая система приёма вызовов бригадами скорой помощи" не предполагается. Однако далее ведомство объясняет, в чём же заключается реорганизация.

"В 2024 году в Новосибирской области будет введён в действие Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи Новосибирской области. Он будет осуществлять координацию работы выездных бригад скорой медицинской помощи медицинских организаций, — говорится в ответе министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. — В настоящее время проводится работа по организации оперативного подчинения к Единому диспетчерскому центру Новосибирской области скорой медицинской помощи всех выездных бригад города Новосибирска, а также Колыванского, Коченёвского и Новосибирского районов".

Далее министр перечисляет свод законов и правил, которыми будет регламентироваться порядок приёма вызовов скорой. Но ответа на главный вопрос фельдшеров: куда их будут перенаправлять после того, как они приедут в Новосибирск, — они так и не получили.

"Порядок получения вызова скорой медицинской помощи, доставившей пациента в город Новосибирск из района Новосибирской области, после освобождения указанной бригады нормативно не регламентирован",

- подытожил министр здравоохранения.