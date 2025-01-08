В Новосибирске наблюдается нетипичное подорожание красной рыбы

Спрос на ценные виды рыбы после новогодних праздников в Новосибирске упал, а цены выросли. Нетипичную экономическую ситуацию объяснили эксперты.

Согласно новым данным аналитиков Контур.Маркета, спрос на все виды лососевых рыб в Новосибирской области упал на 10% после новогодних праздников, что является типичным и предсказуемым явлением на рынке.

Как правило, на фоне падения спроса, цена на невостребованный товар снижается, но не в случае с красной рыбой.

«Форель подорожала на 14%, ее цена составляет 826 руб., а спрос упал на 22%. Семга выросла в цене на 13% — до 950 руб. Спрос на эту рыбу упал сильнее всего — на 30%, — поделилась обновлёнными данными с нашими коллегами из «РБК Новосибирск» пресс-служба Контур.Маркета.

Подобная тенденция наблюдается и в других регионах нашей страны.

По мнению аналитик Контур.Маркета Дарьи Жигалиной, основной причиной подорожания красной рыбы является рост затрат на логистику, а также падение темпов вылова лососевых – в РФ он стал ниже на 38,7 %.

Отметим, что портал «Сиб.фм» ранее сообщал, что в Новосибирской области цены на продукты выросли на 82,5%.