В Новосибирской области цены на продукты выросли на 82,5%

В марте выросли цены на некоторые продукты в Новосибирской области.

По данным Новосибирскстата, в марте текущего года индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области составил 96,5% по сравнению с февралем.

Так, например цена на чечевицу резко выросла на 82,5% за месяц. В том числе подорожали и помидоры — 8,5%, морковь подорожала на 6,8% и картофель — на 1,6%.

А вот яйца снизились по стоимости на 7,4%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы.