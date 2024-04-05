Эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы

По словам специалиста, вес растет от продуктов с большим количеством соли, сахара и жиров.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Губарева рассказал в беседе с «Газета.Ru» о продуктах, которые провоцируют быстрый набор лишних килограммов. В частности, по ее словам, это продукты, содержащие большое количество соли, сахара и насыщенных жиров.

К ним медик отнесла: сладкие газировки, шоколад и конфеты, мед, сиропы, хлебо-булочные изделия, картофельные и кукурузные чипсы, мороженое, десерты, фаст-фуд и мясные продукты (колбасы, ветчина, бекон). Губарева рекомендует употреблять такие продукты как можно реже и в небольших количествах.

Также она обратила внимание на способ приготовления пищи. По ее мнению, лучше минимизировать количество масла для жарки или не использовать его вовсе, чтобы снизить калорийность блюда.

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