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общество

Эндокринолог Русанова объяснила беспричинное появление синяков на теле

Freepik, authors: PORNCHAI SODA

По ее словам, появляющиеся синяки на теле могут указывать на проблемы с гормонами.

Врач-эндокринолог клиники «ПревентМед» Анна Русанова рассказала в беседе с «Газета.Ru», почему на теле беспричинно появляются синяка. По ее словам, причиной этому могут быть проблемы гормонами и недостаток микро- и макроэлементов в организме

Кроме того, к появлению синяков приводит недостаток витамина С или кальция, нарушение микрофлоры кишечника, а также заболевания желчного пузыря или его отсутствия (после операций).

Если же человек обнаруживает у себя синяки без какой-либо видимой причины, то в таком случае нужно сразу же обратиться к врачу, чтобы выявить причины этого состояния и назначить адекватное лечение, резюмировала Русанова.

Напомним, эндокринолог Чухачева предупредила об опасных напитках на голодный желудок.

#здоровье #врач #эндокринолог
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Дарья Бочкун
журналист

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