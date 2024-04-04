Эндокринолог Русанова объяснила беспричинное появление синяков на теле

По ее словам, появляющиеся синяки на теле могут указывать на проблемы с гормонами.

Врач-эндокринолог клиники «ПревентМед» Анна Русанова рассказала в беседе с «Газета.Ru», почему на теле беспричинно появляются синяка. По ее словам, причиной этому могут быть проблемы гормонами и недостаток микро- и макроэлементов в организме

Кроме того, к появлению синяков приводит недостаток витамина С или кальция, нарушение микрофлоры кишечника, а также заболевания желчного пузыря или его отсутствия (после операций).

Если же человек обнаруживает у себя синяки без какой-либо видимой причины, то в таком случае нужно сразу же обратиться к врачу, чтобы выявить причины этого состояния и назначить адекватное лечение, резюмировала Русанова.

Напомним, эндокринолог Чухачева предупредила об опасных напитках на голодный желудок.