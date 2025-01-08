Военный эксперт из Новосибирска Чугай высказался о полной мобилизации в 2025 году

В сети распространяются слухи о том, что в январе 2025 года в России может быть объявлена полная мобилизация на специальную военную операцию (СВО).

Эти предположения связаны с заявлением первого министра государственной безопасности ДНР Андрея Пенчука, который отметил возможность такого сценария.

В интервью изданию Сиб.фм новосибирский военный эксперт и политолог Александр Чугай опроверг эти слухи.

«Не стоит ожидать объявления полной мобилизации. Задачи СВО выполняются с привлечением контрактников, и новые обязательные призывы на Украину не планируются. Россия постепенно движется к завершению СВО», — заявил Чугай.

По словам эксперта, слухи о полной мобилизации не имеют под собой оснований и не должны вызывать беспокойства.