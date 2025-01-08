ДТП с ребенком и массовая авария: главные новости Новосибирской области за 8 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 8 января.

В среду, 8 января, в 17:50 во дворе дома по улице Гребенщикова, 8, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП. Автомобиль «Митсубиси Оутлендер», которым управляла 52-летняя женщина, столкнулся со скамейкой, на которой находился ребенок.

В результате недавней аварии на Ипподромской пострадало четыре автомобиля и несколько человек. Виновник скончался в больнице, а очевидцы ДТП поделились записями с видеорегистраторов.

В среду, 8 января, в парке «Арена» в Новосибирске состоялся конкурс по лепке снеговиков. Мероприятие началось в полдень, и все желающие могли принять участие в создании снежных фигур.

В Новосибирской области за первую неделю 2025 года количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.