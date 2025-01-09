Новосибирский эпидемиолог Новосёлов поддержал масочный режим из-за вспышки вируса в Китае

В начале 2025 года в Китае зафиксировали всплеск заболеваемости метапневмовирусом. Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов рассказал Сиб.фм, что этот вирус не нов, но сезонный рост его активности требует разумного подхода к защите здоровья.

«Метапневмовирус известен уже более 20 лет и является одной из причин ОРВИ. Он похож на грипп, аденовирус и коронавирус: вызывает насморк, поражение дыхательных путей, иногда — пневмонию. Смертность от него фиксируется ежегодно, но нет данных, что он мутировал или стал опаснее», — отметил эксперт.

Что касается масочного режима, Новоселов считает его эффективной мерой в сезонных вспышках респираторных инфекций.

«Носить маски постоянно нет смысла, но в период повышенной заболеваемости, особенно в местах массового скопления людей, это снижает риск заражения. Это разумный подход, который оправдан для защиты здоровья», — добавил он.

Эпидемиолог также напомнил, что простые меры, такие как мытье рук, остаются важным инструментом в борьбе с вирусами, а массовое внедрение профилактики может сократить число заболевших.

Что сейчас известно о метапневмовирусе в России?

По данным Роспотребнадзора, метапневмовирус (hMPV) принадлежит к семейству Pneumoviridae и является одним из возбудителей респираторных инфекций. В последние недели специалисты ведомства внимательно следят за ростом числа случаев заражения в Китае и других странах.

Кроме того, штаммы метапневмовируса также зафиксированы в Казахстане, где с октября 2024 года выявлено более 30 случаев заболевания. Несмотря на то что метапневмовирус известен, ситуация остаётся под контролем, поскольку в ряде стран пока нет доступных быстрых тестов для его диагностики.



Отметим, что сегодня, 9 января, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников призвал всех подготовиться и вспомнить меры санитарной безопасности, включая масочный режим и обработку помещений.