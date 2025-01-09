В Новосибирской области могут вновь ввести масочный режим

Масочный режим могут вернуть в регион.

Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что ситуация с заболеваемостью остается стабильной.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал всех подготовиться и вспомнить меры санитарной безопасности, включая масочный режим и обработку помещений, так как есть возможность распространения новых инфекций.

Напомним, что в Новосибирске семейный капитал увеличен до 154 тыс руб