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общество

В Новосибирской области могут вновь ввести масочный режим

Фото: Сиб.фм

Масочный режим могут вернуть в регион.

Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что ситуация с заболеваемостью остается стабильной.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал всех подготовиться и вспомнить меры санитарной безопасности, включая масочный режим и обработку помещений, так как есть возможность распространения новых инфекций.

Напомним, что в Новосибирске семейный капитал увеличен до 154 тыс руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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