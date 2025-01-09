В Новосибирске ожидаются магнитные бури в январе-2025

Ученые предупредили о магнитных бурях в текущем году.

По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии РАН, средней силы магнитная буря ожидается 10 января 2025 года, а в период с 11 по 13 января магнитосфера останется нестабильной.

Новые периоды активности прогнозируются также 17 и 19 января с аналогичной мощностью.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Тамара Бреус пояснила, что клетки организма человека реагируют на колебания магнитного поля. Особенно это может повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если ритм возмущений совпадает с частотой сердечных сокращений. Поэтому в период магнитных бурь нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

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