Синоптики назвали самую холодную зиму в Новосибирске до -51 градуса

В Новосибирске вспомнили рекордные морозы.

Синоптики напомнили Сиб.фм о самых низких температурах, зарегистрированных в Новосибирской области. Так, абсолютный минимум был зафиксирован 9 января еще в 1915 году, когда столбики термометров опустились сразу до -51 градуса.

Другие значимые морозы отмечались в феврале 1957 года — до -48 градусов и в январе 1969 года — до -46 градусов.

Однако рекорды низких температур были зафиксированы в регионе не только в зимний период. Так, в марте 1912 года было -40 градусов, в апреле 1964-го — -29 градусов и в июне 2013-го — около -3 градусов.

Напомним, что в Новосибирске ожидаются магнитные бури в январе-2025