В Новосибирске продают Ferrari Purosangue за 89 млн рублей

Год выпуска иномарки – 2024-ый.

Интересным назвали новосибирцы предложение о продаже Ferrari Purosangue 2024 года выпуска за 89 миллионов рублей. Этот автомобиль, сочетающий в себе мощь спортивного купе и комфорт внедорожника, уже вызвал ажиотаж среди автолюбителей.

"Дaнный aвтoмoбиль бeз пpoбeгa по РФ. Bы будете первым владельцем в новом ЭПТС. В стоимость включены все расходы на логистику и таможню", — говорит продавец объявления.

Новосибирск становится все более заметным на карте рынка роскоши, где представлены как эксклюзивные автомобили, так и элитная недвижимость.

Ранее синоптики назвали самую холодную зиму в Новосибирске до -51 градуса.