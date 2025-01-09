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общество

В Новосибирске продают Ferrari Purosangue за 89 млн рублей

Год выпуска иномарки – 2024-ый.

Интересным назвали новосибирцы предложение о продаже Ferrari Purosangue 2024 года выпуска за 89 миллионов рублей. Этот автомобиль, сочетающий в себе мощь спортивного купе и комфорт внедорожника, уже вызвал ажиотаж среди автолюбителей.

"Дaнный aвтoмoбиль бeз пpoбeгa по РФ. Bы будете первым владельцем в новом ЭПТС. В стоимость включены все расходы на логистику и таможню", — говорит продавец объявления.

Фото В Новосибирске продают Ferrari Purosangue за 89 млн рублей 2

Фото В Новосибирске продают Ferrari Purosangue за 89 млн рублей 3

Фото В Новосибирске продают Ferrari Purosangue за 89 млн рублей 4

Новосибирск становится все более заметным на карте рынка роскоши, где представлены как эксклюзивные автомобили, так и элитная недвижимость.

Ранее синоптики назвали самую холодную зиму в Новосибирске до -51 градуса.

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Дарья Лапина
Журналист

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