В Толмачево Новосибирска задержали мигрантов с золотом на 16 млн руб

С золотом на сумму 16 миллионов рублей задержали мигрантов в Новосибирском аэропорту.

По данным Telegram-канала официального представления МВД России Ирины Волк, в Новосибирском аэропорту Толмачево задержали мигрантов, пытавшихся вывезти из страны около двух килограммов золота и серебра, стоимость которых оценивается в 16 миллионов рублей.

Уточняется, что задержанные работали на прииске в Иркутской области и похитили часть добытого металла. Возвращаясь на родину, они спрятали золото и серебро в кофейной банке и ручке чемодана.

В результате сейчас возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Задержанные помещены в СИЗО.

Напомним, что патруль транспортной полиции Новосибирска отправил семерых мигрантов из аэропорта Толмачёво в военкомат