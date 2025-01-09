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В Толмачево Новосибирска задержали мигрантов с золотом на 16 млн руб

Фото: Сиб.фм

С золотом на сумму 16 миллионов рублей задержали мигрантов в Новосибирском аэропорту.

По данным Telegram-канала официального представления МВД России Ирины Волк, в Новосибирском аэропорту Толмачево задержали мигрантов, пытавшихся вывезти из страны около двух килограммов золота и серебра, стоимость которых оценивается в 16 миллионов рублей.

Уточняется, что задержанные работали на прииске в Иркутской области и похитили часть добытого металла. Возвращаясь на родину, они спрятали золото и серебро в кофейной банке и ручке чемодана.

В результате сейчас возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Задержанные помещены в СИЗО.

Напомним, что патруль транспортной полиции Новосибирска отправил семерых мигрантов из аэропорта Толмачёво в военкомат

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Валерия Митрохина
Журналист

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