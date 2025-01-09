В Новосибирской области более 57 тыс семей воспользовались сертификатами материальной помощи

Сертификатами материальной помощи воспользовались более 57 тысяч семей региона.

С 2012 года в Новосибирской области было выдано свыше 57 тысяч сертификатов на региональный семейный капитал за рождение третьего ребенка — выплата составляет 154 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства труда и социального развития.

Известно, что большинство семей (30 тысяч) направили средства на улучшение жилищных условий. Вторым по популярности направлением стала покупка автомобиля, на которую средства использовали около 9,4 тысячи семей, а на образование детей было потрачено 2,5 тысячи сертификатов.

Напомним, что Путин рассказал о выплатах семьям бойцов СВО, чей родственник пропал без вести