В Новосибирской области погасили долг по зарплате свыше миллиона рублей

Работникам погасили миллионный долг по зарплате в Новосибирской области.
В Чановском районе Новосибирской области работникам муниципального предприятия выплатили долг по зарплате, превышающий один миллион рублей, благодаря вмешательству прокуратуры.
По данным пресс-службы ведомства, 20 сотрудникам не выплатили заработную плату за октябрь и аванс за ноябрь прошлого года. Тогда прокуратура внесла представление руководству предприятия и обратилась в суд, после чего задолженность была полностью погашена.
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