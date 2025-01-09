В Новосибирской области погасили долг по зарплате свыше миллиона рублей

Работникам погасили миллионный долг по зарплате в Новосибирской области.

В Чановском районе Новосибирской области работникам муниципального предприятия выплатили долг по зарплате, превышающий один миллион рублей, благодаря вмешательству прокуратуры.

По данным пресс-службы ведомства, 20 сотрудникам не выплатили заработную плату за октябрь и аванс за ноябрь прошлого года. Тогда прокуратура внесла представление руководству предприятия и обратилась в суд, после чего задолженность была полностью погашена.

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