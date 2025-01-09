Производственный календарь на 2025 год опубликовали в Новосибирске

Стал известен производственный календарь на текущий год.

Нерабочие праздничные дни

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в России:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Перенос выходных дней

В Постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2025 году следующих выходных дней:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;

с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Продолжительность праздничных периодов

Новогодние праздники: 29 декабря 2024 года – 8 января 2025 года;

23 февраля: два выходных (22–23 февраля);

8 марта: два дня (8–9 марта);

1 мая: четыре дня (1–4 мая);

9 мая: четыре дня (8–11 мая);

12 июня: четыре дня (12–15 июня);

4 ноября: три дня (2–4 ноября).