79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
09 января, 11:23
пробки
3/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
09 января, 11:23
пробки
3/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 09:30
общество

На улице Выборной в Новосибирске вспыхнула кабина самосвала Howo

Фото: АСТ-54

Инцидент произошел рано утром.

На улице Выборной около 6 часов утра вспыхнула кабина самосвала Howo. Пожарные

прибыли на место ЧП в считанные минуты. Очевидцы успели снять происходящее на видео. Сообщается, что кабина выгорела полностью, водитель же отделался испугом, не пострадал.

«А еще на Выборной в районе 700 метров 3 ДТП, на работу доедем только к вечеру», — сообщают интернет-пользователи.

«Сегодня «кольцо ада» на Выборной. Стоим на ПЕДе уже пол часа», — добавляют другие.

Ранее синоптики назвали самую холодную зиму в Новосибирске до -51 градуса.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в