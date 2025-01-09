На улице Выборной в Новосибирске вспыхнула кабина самосвала Howo

Инцидент произошел рано утром.

На улице Выборной около 6 часов утра вспыхнула кабина самосвала Howo. Пожарные

прибыли на место ЧП в считанные минуты. Очевидцы успели снять происходящее на видео. Сообщается, что кабина выгорела полностью, водитель же отделался испугом, не пострадал.

«А еще на Выборной в районе 700 метров 3 ДТП, на работу доедем только к вечеру», — сообщают интернет-пользователи.

«Сегодня «кольцо ада» на Выборной. Стоим на ПЕДе уже пол часа», — добавляют другие.

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