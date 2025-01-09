В Новосибирске опубликовали выходные и праздничные дни в 2025 году

Стали известны выходные дни в текущем году.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале правительства России.

Праздничные дни: нерабочими днями станут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.

Сокращенные рабочие дни: 7 марта; 30 апреля; 11 июня; 1 ноября.

Перенос выходных дней: с 4 января на 2 мая; с 5 января на 31 декабря; с 23 февраля на 8 мая; с 8 марта на 13 июня; с 1 ноября на 3 ноября.

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