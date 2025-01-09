Православный календарь на 2025 год опубликовали в Новосибирске

Стало известно о православных праздниках в текущем году.

Православные праздники в 2025 году включают важные даты, связанные с жизнью Иисуса Христа, Богородицы и других святых, а также с событиями христианской истории. Известно, что эти дни помогают укрепить веру и напоминать о христианских ценностях. Также отмечается, что в православные праздники следует чаще ходить в церковь и молиться.

Православный календарь-2025:

6 января — конец Рождественского поста;

7 января — Рождество Христово;

19 января — Крещение Господне;

15 февраля — Сретение Господне;

22 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота;

3 марта — начало Великого поста (до 19 апреля);

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

19 апреля — конец Великого поста;

20 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха);

29 апреля — День поминовения усопших (Радоница);

9 мая — День поминовения усопших воинов;

29 мая — Вознесение Господне;

7 июня — Троицкая родительская суббота;

8 июня — Троица;

16 июня — начало Апостольского поста;

7 июля — Рождество Крестителя Господня Иоанна Предтечи;

11 июля — конец Апостольского поста;

12 июля — День апостолов Петра и Павла;

14 августа — Медовый Спас, начало Успенского поста;

19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас;

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа — Перенесение Нерукотворного образа Спасителя, Ореховый Спас;

11 сентября — Усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

14 сентября — Церковное новолетие;

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня;

11 октября — Покровская родительская суббота;

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

1 ноября — Дмитриевская родительская суббота;

28 ноября — начало Рождественского поста;

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали выходные и праздничные дни в 2025 году