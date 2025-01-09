Православный календарь на 2025 год опубликовали в Новосибирске

Стало известно о православных праздниках в текущем году.
Православные праздники в 2025 году включают важные даты, связанные с жизнью Иисуса Христа, Богородицы и других святых, а также с событиями христианской истории. Известно, что эти дни помогают укрепить веру и напоминать о христианских ценностях. Также отмечается, что в православные праздники следует чаще ходить в церковь и молиться.
Православный календарь-2025:
6 января — конец Рождественского поста;
7 января — Рождество Христово;
19 января — Крещение Господне;
15 февраля — Сретение Господне;
22 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота;
3 марта — начало Великого поста (до 19 апреля);
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
19 апреля — конец Великого поста;
20 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха);
29 апреля — День поминовения усопших (Радоница);
9 мая — День поминовения усопших воинов;
29 мая — Вознесение Господне;
7 июня — Троицкая родительская суббота;
8 июня — Троица;
16 июня — начало Апостольского поста;
7 июля — Рождество Крестителя Господня Иоанна Предтечи;
11 июля — конец Апостольского поста;
12 июля — День апостолов Петра и Павла;
14 августа — Медовый Спас, начало Успенского поста;
19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас;
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
29 августа — Перенесение Нерукотворного образа Спасителя, Ореховый Спас;
11 сентября — Усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
14 сентября — Церковное новолетие;
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
27 сентября — Воздвижение Креста Господня;
11 октября — Покровская родительская суббота;
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;
1 ноября — Дмитриевская родительская суббота;
28 ноября — начало Рождественского поста;
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Напомним, что в Новосибирске опубликовали выходные и праздничные дни в 2025 году