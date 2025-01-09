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общество

Из-за снегопада задерживаются авиарейсы из Новосибирска в Алматы

Фото: pixabay.com

Коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.

Из-за сильного снегопада, который обрушился на Новосибирск, аэропорт Толмачево столкнулся с задержками рейсов. Особенно пострадали рейсы в Алматы, где пассажирам приходится ждать вылета несколько часов. Представители аэропорта сообщили, что все усилия направлены на скорейшую очистку взлетно-посадочных полос и обеспечение безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своих рейсах заранее.

Ранее синоптики назвали самую холодную зиму в Новосибирске до -51 градуса.

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Дарья Лапина
Журналист

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