Взрыв на Линейной в Новосибирске – хронология событий

Почти два года потребовалось следователям, чтобы выяснить все обстоятельства взрыва новосибирской пятиэтажки № 39 на улице Линейная. «Сиб.фм» восстановил хронологию тех трагических событий.

Официально уголовное дело о взрыве бытового газа началось 9 февраля 2023 года и завершилось 26 ноября 2024 года. Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил двух виновных Евгения Кавун и Ирину Урбах к 10 годам и 3-м месяцам, и 10-и годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Кроме того, они обязаны выплатить более 12,5 миллионов рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Следствие установило причину трагедии — утечка газа из-за некачественной установки газового шланга. Выяснилось, что незадолго до взрыва Кавун и Урбах посещали квартиры дома на Линейной, представлялись сотрудниками газовой службы, занимались заменой оборудования, но не обеспечили должного уровня безопасности.

Хронология события выглядит следующим образом:

· 9 февраля 2023 года в 07:39 по местному времени в одной из квартир жилого дома № 39 раздался мощный взрыв;

· под завалами погибло 15 человек (в их числе были дети и старики), ещё 11 жильцов получили травмы различной степени тяжести;

· взрывной волной уничтожен целый подъезд, а также квартиры в близлежащих домах (ущерб оценён на сумму более 360 миллионов рублей;

· 20 марта 2023 года девять семей, чьи квартиры были полностью разрушены, получили компенсацию (всего выплаты от мэрии города получили 32 жильца);

· 23 марта 2023 года завершена расчистка территории вокруг разрушенного дома;

· в летние месяцы 2023 года проведён демонтаж здания и вывезен строительный мусор;

· зимой 2023 года засыпан котлован и благоустроена территория (засеяна газонными травами);

· 9 февраля 2024 года поступило предложение о создании сквера на месте разрушенного здания;

· 30 января 2024 года Следком России по Новосибирской области завершил расследование;

· 20 февраля 2024 года началось рассмотрение дела по существу в Заельцовском районном суде (выставлен гражданский иск на сумму 335,9 млн рублей в интересах мэрии Новосибирска);

· 29 октября 2024 года начались прения сторон (подозреваемые отказались признавать свою вину, ссылаясь не неосторожное обращение с бытовым газом самих жильцов);

· 26 ноября 2024 года суд вынес приговор.

Ранее «Сиб.фм» писал, как живут пострадавшие от взрыва на Линейной в Новосибирске.