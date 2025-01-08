В Новосибирском аэропорту в ручке чемодана обнаружено два кило золота – подозреваемые в хищении задержаны

Двое мигрантов пытались провести на родину золото, украденное с Иркутских приисков.

Через Новосибирск жители солнечной Азии летели стыковочным рейсом из Иркутска в свою республику. По предварительным данным новосибирских полицейских, мужчины работали на золотоносных рудниках Иркутской области и там похитили добытые драгметаллы — стоимость похищенного золота и серебра превысила 16 миллионов рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили порядка двух килограммов драгметаллов, спрятанных в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана», — информировала местные СМИ официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящий момент подозреваемые задержаны. Им вменяется часть 4 статьи 191 УК РФ.

Ранее «Сиб.фм» рассказывал, как мигрант украл более 30 метров медного кабеля в аэропорту Новосибирска.