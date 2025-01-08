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вчера 22:00
общество

В Новосибирске изъяли более 200 ледянок в ходе рейда против несанкционированной торговли

Фото: мэрия Новосибирска

В отношении незаконно торгующих граждан составили два протокола.

8 января около станции метро «Речной вокзал» специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с сотрудниками отдела полиции на метрополитене провели рейд по выявлению фактов несанкционированной торговли.

По информации пресс-службы мэрии, в результате проверки изъято более 200 ледянок.

В отношении двух граждан, занимавшихся незаконной торговлей, составлены административные протоколы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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