В Новосибирске изъяли более 200 ледянок в ходе рейда против несанкционированной торговли

В отношении незаконно торгующих граждан составили два протокола.

8 января около станции метро «Речной вокзал» специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с сотрудниками отдела полиции на метрополитене провели рейд по выявлению фактов несанкционированной торговли.

По информации пресс-службы мэрии, в результате проверки изъято более 200 ледянок.

В отношении двух граждан, занимавшихся незаконной торговлей, составлены административные протоколы.