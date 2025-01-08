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общество проиcшествия

Пострадавших в массовом ДТП в Новосибирске вытаскивали из покорёженного металла – новые подробности

АСТ-54 Black

В результате недавней аварии на Ипподромской пострадало четыре автомобиля и несколько человек. Виновник скончался в больнице, а очевидцы ДТП поделились записями с видеорегистраторов.

Местный паблик «АСТ-54 Black» опубликовал кадры с места тех трагических событий, когда Toyota Celica ушла в неуправляемый занос и протаранила три автомобиля, мирон ждавших свой разворот.

Фото Пострадавших в массовом ДТП в Новосибирске вытаскивали из покорёженного металла – новые подробности 2

На видео отчётливо видно, как машина виновника несётся по магистрали на повышенной скорости и начинает вихлять из стороны в сторону и по инерции закручивается в вираж, сметая три машины, стоящие в ряд.

От мощного удара стекла всех четырёх машин, подобно брызгам из бутылки с шампанским, взлетают вверх одним сплошным потоком.

Минутой позднее возле покорёженных машин тормозит машина МЧС. По счастливой случайности экипаж возвращался на базу с другого вызова и первым оказал помощь пострадавшим.

Фото Пострадавших в массовом ДТП в Новосибирске вытаскивали из покорёженного металла – новые подробности 3

По рассказам очевидцев, сотрудники МЧС бросились к помятым автомобилям и буквально выцарапывали людей из груды покорёженного металла.

Напомним, портал «Сиб.фм» ранее сообщал первые подробности смертельного ДТП на трассе в Новосибирской области.

#Новый год #Новосибирск #ГУ МЧС #январь #авария, дтп #подробности
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Оксана Чешенок
журналист

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