Первые подробности смертельного ДТП на трассе в Новосибирской области

С момента аварии на трассе К-17Р в Ордынском районе НСО прошло менее суток. Первыми подробностями с места событий поделились очевидцы.

Дорожное полотно в ночь с 1 на 2 января 2025 года было очень неустойчивым. По рассказам очевидцев, автомобили буквально скользили по наледи на асфальте.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ехал по дороге К-17Р в направлении Новосибирска, и на 75 километре трассы не справился с управлением. Мужчина совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля. В салоне находились, кроме водителя, 44-летняя женщина и 10-летний ребёнок», сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что несовершеннолетняя девочка от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.

Первыми подробностями смертельного ДТП поделились в Сети сибиряки, проезжавшие мимо и оказавшие первую помощь до приезда экстренных служб.

По их словам, после опрокидывания машины, лобовое стекло лопнуло. Рядом с автомобилем, прямо в снегу лежало тело ребёнка. Сидевшая рядом женщина (выжившая пассажирка), держала девочку за руку и очень громко кричала сквозь слёзы.

К моменту выхода публикации надзорное ведомство организовало экспертную проверку. Пострадавшие взрослые (водитель и пассажирка) находятся под медицинским контролем в ГБУЗ «Ордынская ЦРБ», поскольку получили повреждения разной степени тяжести.

Обстоятельства аварии со смертельным исходом выясняются.

Ранее портал «Сиб.фм» писал о том, сколько человек погибли в ДТП в Новосибирской области в 2024 году.