Рождественская служба и продление «Арены»: главные новости Новосибирской области за 7 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 7 января.

Центром празднования Рождества-2025 в Новосибирске традиционно является Вознесенский собор. Божественную литургию возглавляет Митрополит Никодим. Начинается всенощное бдение в полночь 6 января. Длится оно около четырех часов и завершается ранним утром 7 января. Таинство святой ночи запечатлели фоторепортёры портала Сиб.фм.

В Новосибирске в 2025 году начнется подготовка территории для продления парка «Арена» у нового ЛДС. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Власти Новосибирска готовы потратить 2,9 млрд рублей на реализацию первого этапа продления Дзержинской линии метрополитена. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В пятницу, 10 января, жители Новосибирской области смогут увидеть планету Венеру в небе. Это станет возможным благодаря наибольшей восточной элонгации — максимальному удалению Венеры от Солнца в восточном направлении.