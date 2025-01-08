Жители Новосибирска требуют вернуть льготный тариф в общественном транспорте

Смена оператора и переход с Единой транспортной карты на систему «Тройка» в Новосибирске потребовал времени для настройки и отладки новшества и спровоцировал блокировку популярного безлимитного тарифа на проезд в городском транспорте.

Основными пользователями этого тарифа являются пенсионеры, потому их реакция на отсутствие привычной услуги в новой транспортной карте «Тройка» вызвал волну жалоб.

В качестве альтернативы новый оператор предложил пожилым сибирякам 30 проездок в месяц на сниженному тарифу, что, конечно, не устраивает жителей Новосибирска.

Однако доступ к безлимитному тарифу всё же существует. Разработчики «Тройки» предлагают привязать карту «Мир» к карте «Жителя Новосибирской области» и подать заявку на подключение этой транспортной услуги.

Другим способом смены тарифа с 30 поездок на безлимитный является обращение в отдел социальной поддержки населения по месту жительства.

Ранее «Сиб.фм» писал о тарифах транспортных карт «СберТройка».