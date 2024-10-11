В Новосибирске стали известны тарифы транспортных карт «СберТройка»

О тарифах и оформлении транспортных карт «СберТройка» рассказали в Новосибирске.

В Новосибирске уже запускают тестирование новой системы транспортных карт «СберТройка». На сайте проекта появилась в доступе информация об оформлении и тарифах карты.

Так, стандартная карта предназначена для всех жителей региона, не имеющих льгот. По ней можно подключить безлимитный тариф, который обойдётся в 2 650 рублей. Пополнение баланса доступно через кассы и банкоматы Сбербанка, а также в личном кабинете на сайте «СберТройка».

Карта для школьников предоставит скидку 50% на любой проезд в муниципальном общественном транспорте.

Оформить карты «СберТройка» можно будет в центрах обслуживания или отделениях Сбербанка.

Напомним, что в Новосибирске нашли нового подрядчика для завершения строительства дороги к СКИФу