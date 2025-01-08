Новосибирские медики ведут бесплатный приём на спецсубботниках

Акция «Здоровый субботник» под патронажем регионального Минздрава проводится в разных ТЦ Новосибирска несколько раз в году. Консультация и забор анализов проходит в бесплатном варианте для всех желающих.

В таких субботниках участвуют и государственные, и частные клиники. Их специалисты и профильные врачи демонстрируют преимущества и передовые инновационные технологии, которые применяют на практике в больницах.

Во время этих акций любой желающий может поговорить с врачом о проблемах своего здоровья и даже пройти экспресс-диагностику в формате информационной услуги.

7 января 2025 года это мероприятие прошло в ТЦ «Сибирский Молл». Впервые в нём приняла участие некоммерческая организация Русфонд. Её сотрудники проводили консультации, рассказывали о работе фонда, системе пожертвований и отчетов.

Они также информировали сибиряков, куда идут собранные деньги и как распознать мошенников, зарабатывающих на благотворительности, сообщили наши коллеги из «МК в Новосибирске».

Следующий «Здоровый субботник» в Новосибирске запланирован на март будущего года.

Ранее «Сиб.фм» освещал акцию «Здоровый субботник», проходившую в Новосибирске летом-2024.